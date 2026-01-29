Актер Сухоруков стал «доктором Айболитом» в блокадном Ленинграде

Народный артист России Виктор Сухоруков, уроженец Орехово-Зуева, сыграл одну из ключевых ролей в исторической драме «Красавица», которая выйдет в российский прокат 19 февраля. Фильм посвящен реальной истории сотрудников Ленинградского зоопарка, спасавших животных, в том числе бегемотиху по кличке Красавица, во время блокады города. Об этом сообщает REGIONS .

Интерес этой работы для актера заключался в освоении новой профессиональной области — съемок с дикими животными. Сухоруков, никогда ранее не имевший такого опыта, выполнял на площадке действия, требовавшие особого взаимодействия: держал на руках обезьянку и кормил из соски тигренка. Этот опыт, по его словам, помог глубже понять главную тему картины — сострадание и связь между людьми и животными в экстремальных условиях войны.

«Это не просто мило, это первобытное, почти священное действо. Чувствуешь себя частью чего-то большего, что мы все — часть одной большой семьи, обитатели одной планеты, связанные невидимыми нитями», — рассказал актер.

Сухоруков воплотил на экране образ ветеринара-интеллигента. Вместе с художником-гримером Татьяной Фрид они постарались добавить в образ героя черты человека XIX — первой половины XX века. Актер признался, что наделил персонажа собственной сентиментальностью, что добавляет роли личных интонаций.

С профессиональной точки зрения, участие в таком проекте расширяет творческий диапазон актера, известного преимущественно по характерным и часто жестким ролям. Работа с животными и погружение в глубоко драматический исторический контекст представляют собой сложную, но важную задачу. Для зрителей, особенно в Подмосковье, факт участия в федеральном проекте земляка-артиста может стать дополнительным стимулом для посещения кинотеатра.

Фильм «Красавица», имеющий возрастное ограничение 12+, поднимает темы гуманизма и ответственности. Сухоруков лично пригласил зрителей посмотреть картину, что указывает на его личную вовлеченность в проект.

Ранее сообщалось, что Сухоруков выгонял Пугачеву с репетиции и восхищался ее талантом.