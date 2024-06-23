Актер Тиль Швайгер посоветовал массажисту футбольной сборной Франции вернуться в Париж и «есть клопов» на ОИ-2024

Евро-2024, что проходит в Германии в эти дни, еще не перевалил даже за экватор, а околофутбольных страстей там хоть отбавляй. Очередной скандал произошел из-за критики организаторов турнира со стороны сборной Франции по футболу.

В частности, мужчина выложил на своей странице в соцсетях пост, в котором посетовал, что в ФРГ очень не качественная еда, а уровень подготовки немецких городов к Евро-2024 едва дотягивает до «2 из 5».

Мимо такого не смог пройти мимо популярный немецкий актер и звезда фильма «Красавчик» Тиль Швайгер, являющийся ярым поклонником игры номер один в мире. Артист поднял на смех жалобы француза, предложив своему визави как можно скорее покинуть Германию, «возвращаться в Париж и есть клопов на Олимпиаде, которая будет 0 из 100».

Швайгера поддержали многочисленные жители Германии и неравнодушные болельщики. Шквал гневных комментариев зашкалил настолько, что массажисту сборной Франции сначала пришлось закрыть свой аккаунт, а затем и вовсе удалить его.

Ранее мы писали, что на матче Евро-2024 между Украиной и Румынией болельщики последней громко скандировали «Путин-Путин!».