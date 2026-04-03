Квартиру иноагента Дудя в Южном Бутове арестовали

Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру иноагента Юрия Дудя* в Южном Бутове, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Запрет касается любых сделок с 80-метровым жильем, которым журналист владел с 2012 года. Примерная стоимость квартиры — около 26 млн рублей.

Исполнительное производство против Дудя началось в ноябре 2025 года. Причина — неоплаченные штрафы на сумму всего 68 тыс. рублей. Тем не менее,этого оказалось достаточно, чтобы ограничить права на недвижимость. Теперь журналист не сможет продать, подарить или обменять квартиру, пока долг не будет погашен.

В собственности Дудя остается дом площадью 250 кв метров в элитном коттеджном поселке Синегрия. Участок в 12 соток оценивается примерно в 75 млн рублей. Однако в 2022 году Дудь переоформил дом на свою супругу Ольгу.

Напомним, в ноябре прошлого года Дудю заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решение связано с его деятельностью.

Ранее сообщалось, что зрители ушли со спектакля с участием Чулпан Хаматовой с матерными репликами.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.