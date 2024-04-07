Актера Гаспаряна разыскивают приставы в связи с долгом около 70 тыс. рублей за нарушение ПДД

Актер Игорь Гаспарян, известный по роли в сериале «Солдаты», разыскивается приставами в связи с долгом около 70 тыс. рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 49-летний актер уж не один год не оплачивает штрафы по 53 исполнительным производствам, значительная часть из которых — за нарушение правил дорожного движения.

Добавляется, что его автомобиль Hyundai Santa Fe простаивает с конца зимы из-за плохого здоровья актера. Не так давно он перенес операцию по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости и в настоящее время проходит длительную реабилитацию.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у Гаспаряна возникли на фоне неправильных занятий со штангой, а также раньше у него была обнаружена и межпозвоночная грыжа, имели место и серьезные проблемы с ногой, из-за которых грозила даже ампутация.