Актера «Молодежки» Литовченко экстренно доставили в больницу

Российского актера Максима Литовченко, известный по таким сериала, как «Молодежка», «Раневская» и «Брестская крепость», экстренно доставили в больницу с высокой температурой и кашлем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что у актера подозревают пневмонию. На данный момент врачи проводят полное обследование артиста, однако информацию о его состоянии пока не раскрывают.

Литовченко 55 лет. Он начал свою карьеру в 2000-х годах в театре «Мастерская Петра Фоменко» и стал одним из ярких представителей отечественной сцены, снявшись более чем в 90 фильмах и сериалах.

В 2004 году в составе команды НП «ГЛАВПРЫГ» принял участие в установлении мирового рекорда — с Останкинской башни одновременно прыгнули 30 парашютистов.

Ранее Mash сообщил, что у телеведущего Юрия Николаева диагностировали COVID-19.