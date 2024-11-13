Mash: телеведущему Юрию Николаеву диагностировали COVID-19

Известному телеведущему Юрию Николаеву поставили диагноз COVID-19. Его ПЦР-тест был проведен при госпитализации 10 ноября. Об этом сообщил Mash.

75-летнему народному артисту РСФСР сейчас непросто, так как у него обострились проблемы, связанные с хронической обструктивной болезнью легких.

Этот недуг вызывает у Николаева кашель и затруднения с дыханием. Десять лет назад у него была удалена часть легкого из-за онкологического заболевания, поэтому восстановление идет медленнее, чем хотелось бы. Также у него наблюдаются проблемы со стенками аорты.

Сам Николаев упоминал о наличии воспаления легких. Тем не менее он отмечал, что чувствует себя вполне хорошо и надеется на скорейшее выздоровление.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали телеведущего Юрия Николаева.