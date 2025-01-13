Актера Воловенко признали виновным в хулиганстве на борту самолета и назначили штраф

Российского актера Евгения Воловенко признали виновным в хулиганстве на борту самолета и назначили штраф в размере 90 тыс. руб., сообщила Baza.

Отмечается, что такое решение вынес Железнодорожный районный суд Хабаровска. По информации источника, Воловенко признал свою вину во время заседания.

52-летний актер, известный по сериалам «След», «Папины дочки» и «Солдаты», 16 сентября находился на борту самолета, выполнявшего рейс в Хабаровск. Перед посадкой он выпил алкоголь и во время полета потребовал пересадить его в бизнес-класс, дать возможность закурить в туалете, а также коньяк.

Бортпроводники сообщили о конфликтном пассажире командиру, который, в свою очередь, уведомил полицию. По прибытии в аэропорт Хабаровска Воловенко встретили сотрудники правоохранительных органов. Он оказался в таком состоянии, что с трудом держался на ногах.

Сначала в отношении актера возбудили административное дело, по которому он получил штраф в 2 тыс. руб., однако затем на него было заведено и уголовное дело.

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