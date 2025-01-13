Хабиб Нурмагомедов дал совет снявшей его с рейса в США «грубой» стюардессе
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Бывший чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о своем инциденте с «депортацией» из США в социальных сетях. Его слова были опубликованы на странице спортсмена в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В средствах массовой информации накануне сообщалось, что российский спортсмен был снят с рейса после конфликта со стюардессой. На видео, которое было снято свидетелями, бортпроводница сообщила Нурмагомедову, что он не имеет права находиться у аварийного выхода, и потребовала покинуть самолет.
Нурмагомедов утверждает, что стюардесса изначально была настроена недоброжелательно, когда подошла и потребовала пересесть на другое место.
«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места… После непродолжительного разговора она вызвала охрану, и меня высадили из этого самолета… Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие», — написал Нурмагомедов.
Воин охарактеризовал случившееся как преднамеренную попытку вызвать конфликт и выразил надежду на то, что люди станут более милосердными.
Ранее сообщалось, что министр обороны Польши посоветовал словакам больше «не летать в Москву».