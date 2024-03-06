Актеру Ефремову могут отказать в УДО в связи с двумя полученными в исправительной колонии взысканиями

Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП, могут отказать в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что причиной этого могут являться два взыскания, полученных им в колонии.

Отмечается, что получение этих взысканий за нарушения правил в исправительной колонии оказывает влияние на характеристику.

Добавляется, что они могут стать решающим фактором в вопросе условно-досрочного освобождения даже при наличии согласия со стороны родных погибшего в аварии.