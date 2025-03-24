Актеры Добровольская и Мадянов получили премию «Ника» посмертно

Актёры Роман Мадянов и Евгения Добровольская, к сожалению, уже не смогут получить премию «Ника» за свои роли второго плана. Однако их достижения были отмечены посмертно. Торжественная церемония вручения премии «Ника» проходит сейчас в понедельник, 24 марта, в столичном театре «Маска».

После того как были вручены награды за роли второго плана, участники церемонии почтили память кинематографистов, которые ушли из жизни в 2024–2025 годах.

Торжественное мероприятие началось с просмотра архивных материалов, посвящённых предыдущим 37 церемониям вручения премии. Под аккомпанемент музыки Вивальди зрители увидели кадры из прошлого.

Проект «Плевако» был удостоен премии «Ника» в новой номинации как лучший сериал. В категории «Лучшая режиссура» победу одержал Бакур Бакурадзе за киноленту «Снег в моем дворе».

Отдельно был выделен народный артист России, композитор Александр Зацепин. Он был удостоен специального приза премии «Ника» «За честь и достоинство».

Ранее СМИ узнали подробности о последнем годе жизни Евгении Добровольской. Актриса в последние месяцы своей жизни боролась с раковой опухолью.