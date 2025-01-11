СМИ узнали подробности о последнем годе жизни Добровольской

Евгения Добровольская, известная актриса, ушла из жизни 10 января. В последние месяцы своей жизни, как пишет «КП», она мужественно боролась с раковой опухолью. Коллеги по цеху знали о её болезни и оказывали не только моральную поддержку, но и реальную помощь.

Театр взял на себя расходы на лечение актрисы, а в таких случаях и лекарства, и медицинские процедуры обходятся в копеечку.

Артистка проходила лечение в платном отделении серьезной больницы, в отдельной палате. Как только её состояние улучшалось, она возвращалась на сцену.

В последний раз Добровольская сыграла 23 июня 2024 года в постановке «Космос» в главной роли.

По некоторым данным, актриса узнала о своей болезни слишком поздно, когда метастазы уже распространились по организму. Однако она не теряла оптимизма.

«В ней до последнего было абсолютное желание жить, несмотря ни на что. Она боролась за жизнь, окруженная любовью своих близких, детей и коллег», — так говорят о Добровольской коллеги.

26 декабря Добровольская отпраздновала свой 60-й день рождения.

Напомним, 10 января Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.