Активная осень: каширские долголеты осваивают скандинавскую ходьбу в парке
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Каширские участники проекта «Активное долголетие» продолжают занятия скандинавской ходьбой, несмотря на осеннюю погоду. Тренировки проходят в городском парке и уже стали неотъемлемой частью здорового образа жизни пожилых жителей.
Прогулки на свежем воздухе помогают укреплять здоровье, повышать настроение и поддерживать физическую активность. Для многих участников это не только спорт, но и возможность пообщаться и зарядиться позитивом.
Присоединиться к программе «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Расписание занятий доступно на сайте. (https://dolgoletie.mosreg.ru/activities).