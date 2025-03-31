Активные долголеты из Химок отметят День единения народов Белоруссии и России

В Химках на территории клуба «Активное долголетие» ко Дню единения народов Белоруссии и России подготовят концертную программу «Две Руси — одна судьба», мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Концерт «Две Руси — одна судьба» станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Он пройдет в среду, 2 апреля, в 14:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24.

«Это важная дата, символизирующая прочные исторические, культурные и экономические связи двух государств. Россия и Республика Беларусь всегда были связаны не только общими традициями и языком, но и испытаниями, которые народы преодолевали вместе — от Великой Отечественной войны до современных вызовов», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Он подчеркнул, что союз двух стран продолжает укрепляться. Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что молодежи важно рассказывать об истории страны и подвигах предков, чтобы воспитывать в них патриотизм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.