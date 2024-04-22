Активных жителей Подмосковья приглашают на благотворительный забег, который состоится 15 июня в Черноголовке

В Черноголовке 15 июня состоится благотворительный забег, 20% от стоимости слота которого будут направлены на помощь детям с ограниченными возможностями из семейного центра «Дивнолесье».

Мероприятие приурочено пятилетию наукоградских стартов. Принять участие может каждый желающий, выбрав подходящую дистанцию.

Так, для бегунов предложены различные дистанции: 3, 5, 10 и 21,1 км. Также состоится детский карнавальный забег, в рамках которого юным участникам предстоит преодолеть дистанцию в один километр. Кроме того, запланирован старт по скандинавской ходьбе на 3 км. Для забега на три километра в рамках особенного семейного формата команды формируются из двух человек.

Трассы проложены по хорошему асфальту и через лес. Подобранное музыкальное сопровождение будет стимулировать участников на достижение главной цели — дойти до финиша.

На финише каждого активиста угостят напитками из Черноголовки. Для победителей предусмотрены спонсорские призы и медали с символикой Черноголовки.

Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://russiarunning.com/event/chgsport150624. На портале также размещена подробная информация. Забег начнется в сквере имени Исаака Халатникова. Участников будут ждать возле монумента. Он символизирует главное открытие ученого-физика, ставшего основой для сюжета фильма «Интерстеллар».