Актриса Дарья Коныжева призналась, что мама помогает ей наводить порядок в квартире

Российская актриса Дарья Коныжева в интервью журналу WomanHit призналась , что ее мама помогает ей наводить в квартире порядок.

Сейчас артистка живет в «евродвушке», которую ей купила мама. Недвижимость находится подмосковном Красногорске.

Коныжева очень рада новому жилью, так как до этого четыре года жила в общежитии в общей комнате и была вынуждена выходить на лестницу, чтобы уединиться и выучить роль.

Но, признается актриса, она мечтает о новой квартире, где будут большие окна и высокие потолки. Жилье актриса хотела бы обставить деревянной мебелью из старых рыбачьих лодок.

Коныжева призналась, что хозяйство – не для нее, именно поэтому делать уборку в квартире ей помогает мама, а что касается еды, то ее спасает столовая в театре.

Ранее сообщалось о том, что домработница украла ювелирные украшения из квартиры в Подмосковье.