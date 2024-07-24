Домработница украла ювелирные украшения из квартиры в Подмосковье

Домработницу подозревают в хищении ювелирных украшений из квартиры в Лосино-Петровском. Общая сумма ущерба составила почти сто тысяч рублей.

С заявлением о краже в полицию обратился местный житель, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В результате была задержана уроженка одной из республик ближнего зарубежья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске задержали мужчину, который напал с ножом на приятеля.