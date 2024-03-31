Актриса Фроловцева из сериала «Воронины» едва не заработала инфаркт

Заслуженная артистка РФ Анна Фроловцева, которая сыграла Галину Ивановну в знаменитом сериале «Воронины», имеет диагноз «мерцательная аритмия», который может привести к инфаркту. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 75-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на боль в сердце, которая отдавала в руку, а также на высокое давление и учащенное сердцебиение.

Добавляется, что медики стабилизировали ей ритм сердца и выписали направление на врачебную комиссию, которая определит необходимые методы лечения.

Напомним, что Анна Фроловцева известна по многочисленным фильмам и работам в театре. Популярность актрисе принесли роли в таких сериалах, как «Знахарь», «Папины дочки», «Солдаты» и «Воронины».