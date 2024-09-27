Актриса, известная по роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере», умерла на 90-м году

Сыновья британской актрисы Мэгги Смит Крис Ларкин и Тоби Стивенс заявили, что она скончалась в больнице ранним утром, сообщило издание Sky News.

«С большой печалью сообщаем о кончине леди Мэгги Смит. Она ушла мирно в больнице утром в пятницу, 27 сентября», — сказано в заявлении.

У актрисы остались двое сыновей и пятеро внуков, которые глубоко опечалены утратой своей замечательной матери и бабушки.

Маргарет Натали Смит появилась на свет в декабре 1934 года в Илфорде, Эссекс, в семье шотландской секретарши и патологоанатома. Когда ей исполнилось четыре года, семья переехала в Оксфорд, где ее отец начал работать в университете. Впоследствии Мэгги бросила школу, чтобы изучать актерское мастерство в Oxford Playhouse. Уже в 17 лет она получила свою первую роль Виолы в «Двенадцатой ночи», после чего снялась в «Золушке» и «Укромном уголке».

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