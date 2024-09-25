Умер заслуженный артист РФ Роман Мадянов

Известный российский актер Роман Мадянов скончался у себя дома в среду, 25 сентября, в поселке Ромашкино. Прибывшие на место врачи скорой ничего не смогли сделать. Причиной смерти выдающегося артиста называется онкологическая болезнь, сообщил SHOT.

Весной врачи обнаружили у него злокачественное новообразование в верхней доле бронхов и легкого. К тому же медики выявили кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил курс лечения от опухоли.

Роман Мадянов начал свою кинокарьеру в 1970-х годах. Его первой значимой ролью стала роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Актер приобрел известность благодаря ролям в фильмах «Левиафан», сериале «Домашний арест» и телесериале «Солдаты».

Ранее сообщалось, что у Елены Кондулайнен парализовало правую сторону тела в результате инсульта.