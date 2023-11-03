Актриса Меньшова закрыла столичную киностудию отца в связи со значительными убытками
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца на улице Мосфильмовской в столице на фоне значительных убытков. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, то данная киностудия была открыта оскароносным режиссером почти 30 лет назад.
Добавляется, что два года назад она потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли, что привело к решению наследников Владимира Меньшова – жены и дочери – компанию закрыть.