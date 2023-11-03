Актриса Меньшова закрыла столичную киностудию отца в связи со значительными убытками

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца на улице Мосфильмовской в столице на фоне значительных убытков. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, то данная киностудия была открыта оскароносным режиссером почти 30 лет назад.

Добавляется, что два года назад она потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли, что привело к решению наследников Владимира Меньшова – жены и дочери – компанию закрыть.