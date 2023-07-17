Актриса Ольга Шувалова попала в больницу, наглотавшись таблеток

Врачи борются за жизнь актрисы Ольги Шуваловой. По данным SHOT, она пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Накануне вечером 37-летнюю женщину госпитализировали. В обстоятельствах дела разбирается полиция.

Ольга Шувалова блеснула в фильмах Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» и Сергея Лозницы «Сердце мое». Также она отметилась эпизодическими ролями в ряде сериалов.

Кроме того, Шувалова сыграла главную роль в клипе на песню Вячеслва Бутусова «Девушка по городу».