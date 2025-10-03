Актриса призналась, сколько весит на позднем сроке
Муцениеце: специальных диет я не держу, мне опять же лень
Фото: [Медиасток.рф]
Известная актриса поделилась подробностями о своем самочувствии в завершающий период беременности. Агата Муцениеце рассказала о естественных изменениях в организме перед рождением ребенка в своем телеграм-канале.
36-летняя звезда, ожидающая ребенка от музыканта Петра Дранги, сообщила о наборе 12 килограммов. В настоящее время ее вес достиг отметки 68,4 килограмма, что соответствует нормальному течению беременности.
Артистка пояснила, что наиболее интенсивное увеличение массы тела происходит на финальном этапе вынашивания, где она сейчас и находится. Этот процесс является естественным и свидетельствует о правильном развитии беременности.
Муцениеце призналась, что в своем нынешнем состоянии не имеет возможности поддерживать привычную физическую активность. Она не придерживается строгих диетических ограничений, позволяя организму самостоятельно регулировать естественные процессы.
