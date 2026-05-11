Россияне стали тратить на книги в офлайне почти втрое больше, чем в интернете

Россияне продолжают активно покупать книги через интернет, однако самые крупные траты по-прежнему приходятся на традиционные книжные магазины. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский Стандарт», исследование которых оказалось в распоряжении « Газеты.Ru ».

Согласно данным исследования, этой весной средний чек на покупку книг составил около 550 рублей. При этом большинство покупок — 54% — пришлось на онлайн-магазины и маркетплейсы. На долю офлайн-книжных магазинов пришлось 46% операций. Годом ранее соотношение составляло 53% против 47% соответственно.

Несмотря на лидерство интернет-продаж по количеству заказов, в обычных книжных магазинах россияне оставляют значительно больше денег. Средний чек офлайн-покупки достиг 837 рублей, тогда как в интернете он составил около 303 рублей.

В банке отметили, что популярность онлайн-покупок объясняется удобством маркетплейсов и сервисов доставки, где можно быстро заказать практически любую литературу. При этом офлайн-магазины, как правило, посещают реже, но приобретают там больше книг за один раз.

Наиболее высокие расходы на книги аналитики зафиксировали у россиян в возрасте от 31 до 40 лет — их средний чек составил 734 рубля. Второе место заняли покупатели 21–30 лет со средним показателем 711 рублей. В возрастной категории 41–50 лет средний чек оказался на уровне 610 рублей.

Исследование также показало, что женщины приобретают книги чаще мужчин: на них пришлось 57% всех покупок. Однако мужчины в среднем тратят больше — около 600 рублей за покупку против 512 рублей у женщин.

