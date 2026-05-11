Кардиолог предупредила о смертельной опасности хронического недосыпа

Регулярный недостаток сна способен серьезно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы и повысить вероятность развития опасных заболеваний. Об этом сообщила кардиолог «СМ-Клиника» Ася Эсембиева в беседе с « Лентой.ру ».

По словам специалиста, при постоянном сне менее шести–семи часов организм не успевает полноценно восстанавливаться. В результате сердце и сосуды функционируют в режиме повышенной нагрузки, что со временем может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Врач отметила, что одним из наиболее опасных эффектов хронического недосыпа становится постоянная активация стрессовых механизмов организма. На этом фоне повышается уровень кортизола и адреналина, учащается сердцебиение и растет артериальное давление. Такие изменения создают благоприятные условия для развития гипертонии и увеличивают нагрузку на сердечную мышцу.

Кроме того, нехватка сна способна провоцировать нарушения сердечного ритма. Как пояснила Эсембиева, у людей могут появляться тахикардия, перебои в работе сердца и различные формы аритмии, особенно при наличии предрасположенности.

Кардиолог также обратила внимание на то, что хронический дефицит сна повышает риск тромбообразования, а это увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Специалист подчеркнула, что негативное влияние оказывает не только полное отсутствие сна, но и его систематическая нехватка. По ее словам, попытки компенсировать недосып в выходные дни не позволяют полностью восстановить организм и не устраняют риски для здоровья.

