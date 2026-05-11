Названы машины смертники, которые никогда не продадуься на вторичном рынке России

Бренды на грани исчезновения

Вторичный рынок остро реагирует на статус автопроизводителя в стране. Как сообщает журнал Motor, ряд китайских марок фактически прекращает свою деятельность в России, что ставит крест на их ликвидности. Одной из первых официально подтвердила свой уход компания Kaiyi. С мая 2026 года все функции по ремонту и гарантийному сопровождению переданы сторонней структуре. На складах дилеров остались считаные единицы техники, а отсутствие прямой поддержки завода делает перепродажу таких машин на вторичном рынке крайне сложной задачей.

Трансформация лидеров и проблемы суббрендов

Неожиданные новости поступают и от крупных игроков. По данным отраслевых экспертов, материнский бренд Chery существенно сокращает прямое присутствие, уступая место новому проекту Tenet. Несмотря на то что дочерние подразделения вроде Omoda или Jaecoo продолжают работу, они юридически дистанцируются от основного бренда. Для владельцев старых моделей это означает риск остаться без привычных гарантийных стандартов. Аналогичная ситуация наблюдается у марки Livan, где продажи отдельных моделей стали единичными на фоне отмены скидок и постоянного роста цен, что отпугивает потенциальных покупателей подержанных авто.

Теневой сектор и отсутствие локализации

Критическая ситуация сложилась у брендов Jetta и SWM. Продажи последней рухнули более чем на 90%, а за первые два месяца текущего года реализовано всего около сотни машин. Марка Jetta фактически перешла в разряд «параллельного импорта»: официальный сайт недоступен, а цены у дилеров на остатки 2023 года выпуска в несколько раз превышают стоимость в Китае. Бренды Soueast и Oting также теряют позиции. Отказ от локализации производства в России и низкий интерес дилеров к продвижению малопопулярных марок приводят к тому, что найти покупателя на такие автомобили с пробегом практически невозможно.