Последний танец легенды: Лионель Месси включен в расширенный состав на ЧМ 2026

Сборная Аргентины сделала первый шаг к защите титула чемпионов мира, опубликовав список претендентов на поездку на мундиаль. Главной новостью стало включение в заявку Лионеля Месси, для которого предстоящий турнир в Северной Америке может стать историческим финалом карьеры, пишет Газета.ру.

Аргентина начинает защиту титула

Тренерский штаб национальной команды Аргентины представил расширенный список из 55 футболистов, которые будут претендовать на участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир, который пройдет на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля, станет первым в истории с обновленным форматом. Действующие чемпионы мира подтвердили, что их капитан и главная звезда Лионель Месси остается в обойме и готов вести команду за собой. В итоговый список, который отправится на мировое первенство, попадут только 26 лучших игроков из текущего перечня.

Историческая значимость турнира для Месси

Для 38-летнего форварда, выступающего за «Интер Майами», этот мундиаль имеет особое значение. Обладатель восьми «Золотых мячей» уже выиграл со сборной все возможные трофеи, включая золото чемпионата мира 2022 года и два Кубка Америки. Предстоящее первенство в Северной Америке может стать для Месси шестым в карьере, что является абсолютным рекордом. Болельщики и эксперты ожидают, что легендарный воспитанник «Барселоны» постарается поставить красивую точку в своих выступлениях за национальную команду именно на стадионах США, где он проводит свои клубные матчи последние годы.

Опыт и наследие великого капитана

Включение Месси в заявку — это не только дань уважения его прошлым заслугам, но и ставка на колоссальный опыт. За плечами нападающего более 800 матчей на высшем уровне и десятки трофеев, завоеванных в составах «Барселоны», «ПСЖ» и сборной. Аргентинская федерация футбола демонстрирует преемственность поколений, объединяя вокруг ветерана молодых талантов. В ближайшие недели тренерскому штабу предстоит оценить форму всех кандидатов, чтобы сформировать окончательный состав, способный повторить триумф четырехлетней давности и сохранить статус сильнейшей команды планеты.