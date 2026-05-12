В РФ стартовала сокращенная рабочая неделя

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится с 12 по 15 мая. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса, а также международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Эксперт пояснил, что изменение графика связано с переносом выходного дня. В 2026 году День Победы выпал на субботу, поэтому дополнительный день отдыха был перенесен на понедельник, 11 мая.

Таким образом, россиян после праздничных выходных ожидают четыре рабочих дня подряд. После завершения сокращенной недели граждане вернутся к стандартному графику.

