Роспотребнадзор напомнил москвичам о правилах гигиены при посещении бассейнов

В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора сообщили, что в Москве сегодня работает свыше 400 плавательных бассейнов. При этом, по словам специалистов, для достижения реального оздоровительного эффекта от занятий необходимо неукоснительно соблюдать гигиенические нормы — как сотрудникам учреждений, так и самим посетителям.

В ведомстве пояснили, что плавание считается одним из наиболее гармоничных видов физической активности. Водная среда, как отметили в пресс-службе, создаёт щадящие условия для опорно-двигательного аппарата: снижается нагрузка на позвоночник и суставы, благодаря чему заниматься могут люди с хроническими заболеваниями, лишним весом, а также в период реабилитации.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что регулярные посещения бассейна укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, тренируют выносливость, повышают иммунитет и способствуют нормализации работы нервной системы. Однако ключевым условием для сохранения всех этих преимуществ в ведомстве назвали безопасность. Бассейн, напомнили специалисты, является местом общего пользования с идеальными условиями для размножения бактерий, вирусов и грибков.

Там также уточнили, что деятельность плавательных бассейнов в России жёстко регламентирована санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В частности, речь идёт о СанПиН 2.1.3678-20 (требования к эксплуатации помещений и оборудования), СанПиН 1.2.3685-21 (гигиенические нормативы) и СанПиН 3.3686-21 (профилактика инфекционных болезней).

Ранее сообщалось, что Россия в три раза сократила импорт колбасных изделий из Турции в марте.