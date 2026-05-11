Планета в огне: ученые назвали точную дату начала смертоносного супер Эль-Ниньо

Планета замерла в ожидании экстремальной температурной аномалии. Ведущие мировые метеорологи предупреждают о 70-процентной вероятности запуска мощнейшего теплового цикла, который может обернуться глобальными природными катастрофами, массовой засухой и угрозой продовольственной безопасности. Об этом пишет New York Post.

Пробуждение климатического монстра

Мировая метеорологическая система фиксирует тревожные сигналы, указывающие на скорую смену глобальных циклов в Тихом океане. По прогнозам климатологов, уже к июню 2026 года холодная фаза Ла-Нинья может уступить место аномально мощному явлению Эль-Ниньо. Вероятность такого сценария эксперты оценивают в 70%. Особую обеспокоенность вызывает формирование так называемого «супер Эль-Ниньо», который способен аккумулировать колоссальную энергию и обрушить на Землю рекордные температуры, превышающие показатели за всю историю наблюдений.

Глобальные угрозы для сельского хозяйства

Всемирная метеорологическая организация акцентирует внимание на рисках для аграрного сектора. Изменение направления ветров и критическое перераспределение осадков ставят под удар урожайность в ключевых регионах Азии, Южной Америки и Африки. В то время как азиатские страны могут столкнуться с испепеляющей засухой, территории США и Европы рискуют пострадать от разрушительных наводнений и ливней. Подобные климатические качели уже наблюдались десятилетие назад, когда температурный скачок привел к глобальному дефициту продовольствия и экономическим потрясениям.

Тепловой толчок и исторические параллели

Британские и японские синоптики отмечают беспрецедентные темпы нагрева воды в экваториальной части океана, называя этот процесс мощным «тепловым толчком». Ученые проводят пугающие параллели с прошлым, указывая, что аналогичные природные коллапсы в древности приводили к закату целых цивилизаций. Нынешняя ситуация осложняется дефицитом ресурсов в аграрном секторе, что на фоне природных аномалий может спровоцировать серьезный гуманитарный кризис в ряде развивающихся стран. Весь мир готовится к самому масштабному испытанию стихией за последние десять лет.