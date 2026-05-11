Эндокринолог предупредила о скрытых причинах постоянного голода

Сильная и постоянная тяга к еде может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с нарушениями обмена веществ. Об этом сообщила эндокринолог Ирина Ленькова в беседе с « Лентой.ру ».

По словам специалиста, людям, которым сложно контролировать аппетит, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Она отметила, что причиной такого состояния нередко становится инсулинорезистентность — нарушение, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин.

Как пояснила врач, на фоне подобных изменений человеку становится труднее контролировать чувство голода. Это приводит к перееданию, постепенному набору веса и проблемам со снижением массы тела.

Ленькова подчеркнула, что выявить инсулинорезистентность помогает эндокринолог после необходимых анализов и обследований. При подтверждении диагноза пациенту может быть назначена комплексная терапия.

Эксперт также отметила, что фармацевтические компании активно развивают препараты, воздействующие на гормоны GIP и GLP-1. По ее словам, такие средства помогают снижать аппетит, уменьшать тягу к калорийной пище и влиять на жировую ткань, однако применяются только по строгим медицинским показаниям.

Врач обратила внимание, что подобные препараты не используются ради незначительного снижения веса. Медикаментозная терапия эффективна лишь в сочетании с изменением образа жизни, включая корректировку питания и физическую активность.

Специалист добавила, что кратковременные нарушения режима питания, например во время праздников или отдыха на природе, не оказывают критического влияния на фигуру. Однако при постоянном наборе веса и непрекращающемся чувстве голода важно не заниматься самокритикой, а своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, как проснуться бодрым после майских праздников.