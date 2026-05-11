Россия резко сократила закупки мясной и рыбной продукции из Турции весной 2026 года

Внешнеторговый оборот между Россией и Турцией в сегменте готовых продуктов питания продемонстрировал существенное снижение. Согласно свежим данным статистических ведомств, импорт турецких колбасных изделий и консервов сократился в несколько раз всего за один месяц, что указывает на серьезную трансформацию структуры поставок в текущем году, пишет « Царьград ».

Динамика мясного импорта

По итогам первого квартала 2026 года зафиксировано резкое падение спроса на турецкую мясную гастрономию. Наиболее заметное снижение коснулось сегмента колбасных изделий: объем закупок в марте сократился почти в три раза в месячном выражении. В денежном эквиваленте поставки колбас упали до отметки в 600 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что такая тенденция может быть связана как с изменением логистических цепочек, так и с расширением внутреннего производства аналогичных товаров внутри России, которые успешно замещают импортные позиции.

Спад в сегменте консервированной продукции

Тенденция к сокращению импорта затронула и другие категории готовых продуктов. Согласно данным турецкой статслужбы, за аналогичный период наблюдается значительное падение поставок консервов. Импорт мясных консервов из Турции в Россию уменьшился в два раза по сравнению с показателями предыдущего месяца. Еще более выраженная отрицательная динамика зафиксирована в секторе переработки рыбы: объем ввоза рыбных консервов сократился в 3,4 раза, составив в марте лишь 108 тысяч долларов.

Причины и рыночный контекст

Резкое снижение объемов импорта свидетельствует о пересмотре торговых отношений в продовольственной сфере. Отраслевые аналитики связывают падение показателей в 2,5–3 раза с усилением контроля качества ввозимой продукции, а также с волатильностью валютных курсов, влияющей на конечную стоимость турецких товаров для российского ритейла. Кроме того, постепенное насыщение рынка продукцией отечественных мясокомбинатов снижает зависимость от зарубежных деликатесов, делая поставки из Турции менее рентабельными для дистрибьюторов.