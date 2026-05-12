В УрФУ создали сыры с антиоксидантами против старения

Специалисты Уральского федерального университета разработали новые виды полутвердых сыров и сыров с белой плесенью, обогащенных соединениями с антиоксидантными свойствами. Речь идет о добавлении астаксантина, ресвератрола и пуэрарина — веществ, которые помогают снижать воспалительные процессы, замедлять старение организма и уменьшать вероятность развития ряда заболеваний (материал есть у « Известий »).

Работа над проектом продолжалась более четырех лет. За это время исследователи создали технологии получения биодоступных и устойчивых соединений, а также методы их введения в сырную продукцию. Все рецептуры и производственные решения уже получили патентную защиту.

Руководитель исследования, заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева сообщила, что добавление антиоксидантов позволило увеличить защитные свойства продукта в несколько раз. Кроме того, в процессе созревания сыров изменился аминокислотный состав, благодаря чему белковый профиль стал более сбалансированным и приблизился к оптимальным показателям.

По оценке ученых, для получения необходимого количества кальция и антиоксидантов достаточно употреблять около 20–40 граммов такого сыра в день.

Исследователи отметили, что антиоксиданты активно используются в превентивной медицине, поскольку помогают бороться с хроническим окислительным стрессом. Именно он считается одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, диабета второго типа, нейродегенеративных нарушений и некоторых онкологических процессов.

Ранее сообщалось, что ученые МГУ создали вещества для точечного уничтожения раковых клеток.