Новак озвучил прогноз по росту ВВП России до 2029 года

Правительство России рассчитывает сохранить положительную динамику экономики в 2026 году. Согласно прогнозу кабмина, рост ВВП в следующем году может составить 0,4%, а в последующие годы темпы начнут постепенно восстанавливаться. Об этом в интервью « Ведомостям » сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти подготовили консервативный сценарий социально-экономического развития страны до 2029 года. Документ учитывает как внешние, так и внутренние экономические риски. В рамках прогноза предполагается, что в 2027 году рост экономики ускорится до 1,4%, а к 2029 году достигнет 2,4%.

Новак отметил, что правительство продолжает системную работу по возвращению экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста, ориентируясь на показатели не ниже среднемировых. Для этого, как пояснил вице-премьер, создаются условия для перераспределения инвестиций, кадров и ресурсов в более эффективные отрасли.

Также, по его оценке, в стране продолжается структурная перестройка экономики, затрагивающая экспорт, рынок труда и социальную сферу. В числе ключевых направлений работы власти рассматривают улучшение условий для бизнеса, сокращение административных барьеров, развитие кадрового потенциала, технологическую модернизацию и повышение производительности труда.

Кроме того, правительство намерено усиливать адресную поддержку граждан и продолжать меры по легализации экономической деятельности.

