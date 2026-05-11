Резервный банк Индии вернул на родину более ста тонн золота за полгода

Резервный банк Индии проводит самую масштабную операцию по репатриации золотого запаса в современной истории. Учитывая риски блокировки активов, с которыми столкнулась Россия, Нью-Дели стремится взять под полный физический контроль свои драгоценные металлы, укрепляя суверенитет и национальную валюту, пишет РГ.

Масштабная репатриация на фоне геополитики

Резервный банк Индии (RBI) радикально пересматривает стратегию хранения государственного золота. Если три года назад на территории страны находилось лишь 38% резервов, то к марту 2026 года этот показатель достиг впечатляющих 77%. Основной объем активов, ранее размещенный в депозитариях Великобритании и США, последовательно перемещается в индийские хранилища. Только за последние шесть месяцев, с октября 2025 года по март 2026 года, центробанк вернул на родину более 104 тонн драгоценного металла, что свидетельствует о беспрецедентном ускорении процесса.

Уроки российского опыта и защита активов

Главным триггером для принятия такого решения стала ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов западными странами. В Нью-Дели рассматривают блокировку суверенных активов как реальный инструмент политического давления и стремятся исключить любую зависимость от иностранных юрисдикций. Местные финансовые аналитики подчеркивают, что доверие к западным банковским институтам подорвано, и физическое нахождение золота внутри страны является единственной гарантией его безопасности в случае глобальных потрясений.

Укрепление рупии и подготовка к новым форматам

Помимо защиты от санкционных рисков, возврат золота преследует долгосрочные экономические цели. Увеличение запасов под национальным контролем способствует стабилизации курса рупии и снижению зависимости индийской экономики от американского доллара. Эксперты также связывают активность RBI с дискуссиями внутри объединения БРИКС о создании альтернативных платежных инструментов. В новых условиях золото превращается из пассивного резерва в ключевой элемент стратегической автономии и финансовой независимости Индии на мировой арене.