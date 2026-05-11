Забудьте про заправки: бренд АмберАвто представил народные электрические новинки

Миниатюрные новинки для городских поездок

Завод «Автотор» официально анонсировал расширение линейки собственного бренда «АмберАвто». В ближайшее время к выпуску готовятся две модели с индексами «1» и «3», ориентированные на эксплуатацию в условиях плотного городского трафика. Оба автомобиля получили сверхкомпактные размеры: их длина не превышает 4 метров. Самым малогабаритным представителем станет «АмберАвто 1», кузов которого в длину составляет всего 3160 миллиметров. Несмотря на скромную базу, салон рассчитан на размещение 4 человек.

Техническое оснащение и запас хода

Модель под номером «1» получит базовый электромотор мощностью 20 лошадиных сил, установленный на передней оси. Максимальный скоростной лимит составит 85 км/ч, а емкости батареи хватит на дистанцию до 300 километров. Более продвинутая версия, «АмберАвто 3», будет крупнее и мощнее. При длине кузова 3720 миллиметров она оснащается двигателем на 68 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 102 км/ч. Автономность «тройки» заявлена на уровне 330 километров пробега на одном заряде.

Сроки производства и рыночные перспективы

Сборка старшей модели с индексом «3» должна начаться во второй половине текущего года. Точная дата запуска конвейера для первой модели пока находится на стадии уточнения, так как обеим машинам необходимо пройти процедуру сертификации. Ожидается, что стоимость новых электрокаров будет существенно ниже цены текущего седана «А5», который сейчас предлагается за 2 225 000 рублей. Появление бюджетных моделей совпадает с периодом активного роста российского рынка электромобилей, объем продаж которых в апреле 2026 года увеличился на 28% относительно предыдущего месяца.