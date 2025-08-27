Актриса Рубцова назвала наиболее часто пересматриваемые ею фильмы

В России 27 августа традиционно празднуют День российского кино. По этому случаю знаменитости поделились с Общественной Службой Новостей своими любимыми картинами, которые они пересматривают снова и снова.

Звезда популярных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова призналась, что с особой теплотой относится к советскому кинематографу. Среди ее фаворитов — добрая сказка «После дождичка в четверг» и бессмертная «Золушка» с блистательной Фаиной Раневской. По словам актрисы, эти ленты возвращают ее в мир детства, где царят искренние эмоции и вера в чудо.

Однако Рубцова не ограничивается только классикой. В ее списке также присутствуют и современные зарубежные работы, такие как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны» и «Однажды в Голливуде». Особое место занимает драма «Песнь слона», тронувшая ее своей глубиной.

Не остается без внимания и отечественный кинопрокат последних лет. Актриса выделила эмоционально точные и пронзительные российские фильмы — «Аритмия», «Звезда» и «Зоология», которые, по ее мнению, демонстрируют высокий уровень современной режиссуры и актерской игры.

Таким образом, даже в эпоху большого выбора и глобализации кинематограф остается мостом между поколениями и культурами, объединяя зрителей разных возрастов благодаря вечным темам и качественному повествованию.

Ранее она назвала ненавистные для нее школьные предметы.