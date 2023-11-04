Актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» не дожила до своего 90-летия всего 16 дней

Не стало заслуженной артистки России Галины Мочаловой. Как сообщили в пресс-службе театра «Приют комедианта», актриса умерла в возрасте 89 лет.

Отмечается, что Мочалова не дожила до своего 90-летнего юбилея всего 16 дней. О месте и времени прощания с актрисой будет объявлено позже.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - приводится в театральном некрологе.

Напомним, последнее время Галина Мочалова служила в театре «Приют комедианта». В 2007 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Среди 87 работ в кино зрителю особенно запомнились ее героини в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный" и «Мастер и Маргарита».