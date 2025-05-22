Актрисе Ольге Лапшиной вызвали скорую в театре из-за приступа

Российская актриса Ольга Лапшина, известная по сериалам «Аутсорс» и «Слово пацана», пережила внезапный приступ во время театрального спектакля, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в Театре Терезы Дуровой в Москве во время постановки «Пигмалион». У 63-летней артистки внезапно возникли боли в области сердца.

По информации источника, в театр вызвали скорую помощь. Медики осмотрели актрису и настаивали на госпитализации, однако она отказалась. В ближайшее время артистка самостоятельно пройдет обследование у врачей.

Ольга Лапшина — одна из ветеранов российского кинематографа, снявшаяся более чем в 100 фильмах и сериалах. В 1987 году окончила МГИК по библиотечному факультету, а в 1993 — заочный курс ГИТИС (курс Г.Б. Волчек и И.В. Кваши).

В 1990-1992 годах играла роль Ани в спектакле «Крутой маршрут» в «Современнике». С 1993 по 2012 годы работала в театре им. Станиславского и в театре «Центр драматургии и режиссуры».

Ранее стало известно, что от тяжелой болезни умерла актриса сериалов «Папины дочки» и «Склифосовский» Наталья Пикула.