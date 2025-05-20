От тяжелой болезни умерла актриса сериалов «Папины дочки» и «Склифосовский» Наталья Пикула

По результатам длительной тяжелой болезни на 52-м году жизни умерла артистка Наталья Пикула, известная зрителям по большому количеству сериалов. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

По словам родственников артистки, она умерла в воскресенье, 18 мая. По имеющимся данным, причиной ее смерти стал рак, с которым она боролась на протяжении последних пяти лет.

«В последние годы жизни Пикула боролась с болезнью», — указали журналистам ее близкие.

На протяжении своей карьеры киноактриса снялась более чем в 130 фильмах. Она появлялась в таких сериалах как «След», «Склифосовский», «Папины дочки», «Кулагин и партнеры» и многих других картинах. Она скончалась в 51 год.

Ранее сообщалось, что актриса Людмила Игнатенко, работавшая над озвучиванием мультфильмов, игравшая в кино и на сцене ряда театров, скончалась на 83-м году жизни. Ее голосом говорят персонажи в «Алисе в Стране чудес», «Сказке о жадности» и ряде других мультипликационных фильмов. Также она снялась в ряде как советских, так и российских фильмов и сериалов.