Актрису Алену Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит

Народную артистку России Алену Яковлеву госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 21 октября, у Яковлевой была запланирована творческая встреча в Театре имени Вахтангова, но мероприятие пришлось отменить из-за ухудшения самочувствия артистки.

Медики подозревают, что у Яковлевой может быть аппендицит. Если диагноз подтвердится, то ей предстоит операция.

В интервью изданию артистка сказала, что находится под наблюдением лучших специалистов, поэтому уверена, что все будет в порядке.

Ранее сообщалось о том, что звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась помощь медиков.