Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась помощь медиков
Фото: [rutube.ru х/ф «Служебный роман»]
Советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева вынуждена была обратиться за помощью к врачам. Ей стало плохо с сердцем, и она вызвала себе скорую помощь.
В момент приступа звезда «Служебного романа» находилась в своей московской квартире.
Как сообщает SHOT, у 87-летней актрисы произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма. Врачи оказали ей помощь.
Отмечается, что сейчас Немоляева чувствует себя хорошо. Она готовится к спектаклю «Плоды просвещения», который состоится в театре Маяковского 19 октября.
Ранее сообщалось, что Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским.