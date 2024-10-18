Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась помощь медиков

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева вынуждена была обратиться за помощью к врачам. Ей стало плохо с сердцем, и она вызвала себе скорую помощь.

В момент приступа звезда «Служебного романа» находилась в своей московской квартире.

Как сообщает SHOT, у 87-летней актрисы произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма. Врачи оказали ей помощь.

Отмечается, что сейчас Немоляева чувствует себя хорошо. Она готовится к спектаклю «Плоды просвещения», который состоится в театре Маяковского 19 октября.

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