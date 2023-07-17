Актрисы подмосковного театра сыграли в выпускном спектакле школы Союза театральных деятелей
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Актрисы Московского областного театра драмы и комедии Екатерина Соловьева и Евгения Баринова исполнили роли в выпускном спектакле Международной летней школы Союза театральных деятелей России.
Комедию «Аверченко. Репетиция» поставил Александр Кузин по пьесе Ольги Никифоровой «Чертова дюжина». Единственный показ постановки прошел в минувшие выходные.
По словам худрука театра Михаила Чумаченко, Баринова и Соловьева принимали участие во всех занятиях и репетициях. Во время подготовки спектакля они исполнили сразу несколько ролей. Так, Баринова сыграла Лидочку и незнакомку на скамейке, а Соловьева – Ниночку и женщину-рок.
Баринова работает в труппе театра более десяти лет и сыграла за это время свыше сорока ролей. Соловьева работает только второй год, но уже предстала в самых разных амплуа.