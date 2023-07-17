Актрисы подмосковного театра сыграли в выпускном спектакле школы Союза театральных деятелей

Комедию «Аверченко. Репетиция» поставил Александр Кузин по пьесе Ольги Никифоровой «Чертова дюжина». Единственный показ постановки прошел в минувшие выходные.

По словам худрука театра Михаила Чумаченко, Баринова и Соловьева принимали участие во всех занятиях и репетициях. Во время подготовки спектакля они исполнили сразу несколько ролей. Так, Баринова сыграла Лидочку и незнакомку на скамейке, а Соловьева – Ниночку и женщину-рок.

Баринова работает в труппе театра более десяти лет и сыграла за это время свыше сорока ролей. Соловьева работает только второй год, но уже предстала в самых разных амплуа.