Акушер-гинеколог Мелкомян оценила падения Трусовой на тренировках после родов

Мелкомян высказалась о видео, где Трусова часто падает во время тренировок после выполнения прыжков.

«У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены. (...) Швы разойтись не могут, поэтому в падениях Трусовой ничего опасного нет», — заключила врач.

6 августа 21-летняя Александра Трусова стала матерью. У нее родился сын, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она связала свою жизнь с фигуристом Макаром Игнатовым, выйдя за него замуж. После рождения ребенка Трусова вернулась на лед и приняла участие в проекте «Евгения Медведева и друзья».