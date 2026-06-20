Следующие в Крым и из него поезда сократят маршруты до Керчи с 20 июня

Пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» сообщила, что с субботы, 20 июня, маршруты всех поездов, следующих в Крым и обратно, будут сокращены до Керчи, передает информационное агентство ТАСС . Ранее, с 10 июня, часть поездов «Таврия» уже была укорочена до Керчи, однако некоторые продолжали ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя.

Теперь, как пояснили в компании, в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги, все поезда, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи. Те составы, маршруты которых не менялись с 10 июня, также будут следовать только до Керчи. Пассажиров, добавили в пресс-службе, отвезут автобусами до станции Керчь-Южная или от нее.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предупредили об опасности «молчаливых» вызовов.