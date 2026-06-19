Дерматолог назвала главную ошибку при использовании SPF-крема

Неправильное использование солнцезащитных средств остается одной из самых распространенных ошибок в уходе за кожей летом. Об этом « Ленте.ру » сообщила дерматокосметолог Исита Даниэль.

По словам специалиста, многие наносят SPF-крем в недостаточном количестве и пропускают чувствительные участки кожи, включая уши, шею, веки, линию роста волос, губы и область декольте. Для надежной защиты лица и шеи рекомендуется использовать не менее четверти чайной ложки средства.

Эксперт также отметила, что солнцезащитные продукты необходимо регулярно обновлять — каждые два часа пребывания на солнце, а также после купания или сильного потоотделения. При этом рассчитывать только на тональные средства или дневные кремы с SPF не стоит, поскольку их обычно наносят слишком тонким слоем.

При выборе защиты врач советует учитывать тип кожи. Для жирной кожи подойдут легкие флюиды и гели, для сухой — более питательные кремовые текстуры, а для чувствительной кожи предпочтительнее минеральные фильтры.

Специалист напомнила, что SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF 50 — примерно 98%. Поэтому решающее значение имеет не столько уровень SPF, сколько правильное нанесение и своевременное обновление средства.

На фоне роста интереса к защите от солнца продажи SPF-продукции в России продолжают увеличиваться, причем наибольшим спросом пользуются средства с фактором защиты 50 и 50+.

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