В Москве сократилось число разрешенных для купания водоемов

В Москве уменьшилось число водоемов, официально разрешенных для купания. По итогам очередного мониторинга специалисты Роспотребнадзора оставили в перечне безопасных для отдыха у воды только семь зон.

Согласно актуальным данным, купаться можно на озере Белом, Путяевском пруду № 1, Школьном озере, в зонах отдыха «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», а также на Пионерском пруду и в Тропареве.

Вместе с тем Большой городской пруд и пляж «Динамо» исключили из списка мест, пригодных для купания. Причиной стало ухудшение качества воды, выявленное в ходе санитарно-эпидемиологических проверок.

В надзорном ведомстве уточнили, что эти территории продолжают работать как зоны отдыха, однако заходить в воду там больше не рекомендуется до улучшения показателей безопасности.

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