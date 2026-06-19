В 27 парках Московской области пройдут выездные медосмотры

В ближайшие выходные, 20 и 21 июня, в Московской области состоится акция по бесплатной проверке здоровья. Выездные медицинские бригады будут принимать посетителей в 27 парках региона.

Как сообщили в областном Минздраве, пройти базовое обследование смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. В ведомстве отметили, что такой формат позволяет жителям оценить состояние здоровья без посещения поликлиники и длительного ожидания приема.

Во время акции специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации по сохранению здоровья и при необходимости направят пациентов на дополнительное обследование в медицинские учреждения по месту прикрепления.

Для участия потребуется только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Итоги диагностики будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Власти региона рассчитывают, что выездные обследования помогут повысить доступность профилактической медицины и позволят жителям своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем.

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