Рособрнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила РИА Новости , что информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась.

В ведомстве пояснили, что была допущена лишь одна опечатка — в примере к заданию 5. При этом само задание сформулировано корректно и полностью выполнимо. Другие ошибки и опечатки, о которых писали в социальных сетях, по данным Рособрнадзора, не нашли подтверждения.

После обнаружения технической неточности, добавили в пресс-службе, было оперативно организовано информирование всех региональных центров обработки информации и координаторов предметных комиссий. Им направили уведомления о необходимости сообщить в пункты проведения экзамена о допущенной опечатке.

Ранее сообщалось, как студентам экономить на дороге к сессии этим летом.