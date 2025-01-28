«Аль-Хиляль» расторг контракт с бразильским нападающим Неймаром

Нападающий сборной Бразилии Неймар расторг контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщил сам клуб в соцсетях. Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Руководство «Аль-Хиляля» выразило благодарность бразильскому нападающему за его вклад в команду и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

Теперь Неймар стал свободным агентом. Он начнет новый этап карьеры и вернется в родной клуб «Сантос». По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, футболист в ближайшее время отправится на медосмотр перед подписанием контракта с бразильской командой.

В этом сезоне Неймар успел сыграть лишь в двух матчах за «Аль-Хиляль». На поле он провел всего 42 минуты. Это связано с его травмой — бразилец не играл больше года из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее стало известно, что российского специалиста Станислава Черчесова сняли с поста главного тренера сборной Казахстана после серии неудач.