Черчесова сняли с поста главного тренера сборной Казахстана после серии неудач
Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной Казахстана
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Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. Эта информация опубликована пресс-службой Федерации футбола Казахстана.
В официальном заявлении указано, что контракт был расторгнут по взаимному согласию обеих сторон. Игроки и весь тренерский штаб также покинули команду вместе с Черчесовым. Он возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года.
Под его руководством сборная смогла набрать лишь одно очко в шести встречах, потерпев пять поражений. Команда не забила ни одного гола и пропустила 15 мячей. Это стало самой продолжительной серией без голов в истории сборной.
В рамках квалификации к чемпионату мира 2026 Казахстан сыграет против сборных Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
Ранее тренер Черчесов сообщил, что не удивился коррупционному скандалу в футболе.