Черчесова сняли с поста главного тренера сборной Казахстана после серии неудач

В официальном заявлении указано, что контракт был расторгнут по взаимному согласию обеих сторон. Игроки и весь тренерский штаб также покинули команду вместе с Черчесовым. Он возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года.

Под его руководством сборная смогла набрать лишь одно очко в шести встречах, потерпев пять поражений. Команда не забила ни одного гола и пропустила 15 мячей. Это стало самой продолжительной серией без голов в истории сборной.

В рамках квалификации к чемпионату мира 2026 Казахстан сыграет против сборных Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Ранее тренер Черчесов сообщил, что не удивился коррупционному скандалу в футболе.